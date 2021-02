Redelijk druk in Rotterdam: parkeren bij Kralingse bos niet mogelijk

Het mooie weer nodigt uit om naar buiten te gaan. En dat doen veel mensen dan ook. Gemeente Rotterdam houdt de situatie in de gaten. De parkeerplekken bij het Kralingse Bos zijn vandaag niet bereikbaar. Er zijn ook waarschuwingsborden neergezet in het Vroesenpark en het Roel Langerakpark.

Daarop staat dat iedereen zich aan de coronaregels moet houden, en dat er maatregelen worden genomen als het te druk wordt. Zo probeert de gemeente Rotterdam de verwachte toeloop vanwege het mooie lenteweer de beperken.

Er zijn vooral veel gezinnen en sporters op de been, maar er is geen groepsvorming, zegt de gemeente. Mensen houden zich, over het algemeen aan de coronaregels.

Ook kustplaatsen zijn voorbereid op mogelijke grote drukte. Op Goeree bijvoorbeeld gelden extra maatregelen, en dat is ook het geval in Scheveningen.

Voor zover bekend zijn in Hoek van Holland nog geen extra maatregelen genomen om drukte tegen te gaan.