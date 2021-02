Wereldberoemde straatvoetballer Soufiane Touzani voelt zich soms een krab in een emmer

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt ‘s werelds beroemdste straatvoetballer Soufiane Touzani dat hij zijn enorme succes dankt aan het feit dat hij geen piekeraar is.

Als tiener viel zijn droom, profvoetballer worden, in duigen door een hevige vergroeiing in zijn rug. Touzani kreeg voor de rest van zijn leven een ijzeren pin van dertig centimeter in zijn ruggengraat. Dat hij hierdoor geen topsporter meer kon worden, accepteerde hij echter al heel snel.

"Het was als een pleister die er in één keer werd afgetrokken. De pijn was hevig maar kort", vertelt de razend populaire Rotterdammer. "Mijn moeder was enorm verdrietig. Ik was pas 14 jaar, maar ik troostte háár in plaats van andersom. Ik was meteen bezig met wat ik nog wél kon. Dat zit in mijn karakter. Ik ben geen pieker-guy. Ik moest dóór. Ik moest er op een andere manier iets van maken."



Omdat Touzani naar eigen zeggen verslaafd was aan de bal, mocht hij van de dokter wel hooghouden. Dat deed hij dag in dag uit, met het gipskorset nog om. "Eigenlijk ging ik uit nood de bal hooghouden. Zolang de pin niet was vastgegroeid, was dat namelijk het enige dat ik mocht", legt Touzani uit, terwijl hij een bal vloeiend van de ene voet naar de andere laat gaan. "Ik bleek aanleg te hebben om trucjes te doen met de bal. Al snel leerde ik mezelf nieuwe dingen aan. Ik had er heel veel plezier in."

Niet veel later groeide Touzani uit tot de beste en bekendste straatvoetballer van de wereld. "Het begon allemaal op dit pleintje op Zuid. De eerste YouTube-video die ik maakte van mijn trucjes, is meer dan 100 miljoen keer bekeken."

Sindsdien leeft de Rotterdamse balkunstenaar een leven in de spotlights. Touzani werd door AC Milan uitgenodigd om samen met wereldster Ronaldinho in een vol San Siro-stadion zijn trucs te laten zien. Hij kreeg zijn eigen televisieprogramma. Hij werd een speelfiguur op de PlayStation. En speelde voor een miljoenenpubliek een potje straatvoetbal met Christiano Ronaldo in diens achtertuin.



Als presentator en vriend Sander de Kramer aan Soufiane vraagt of hij het allemaal wel kan geloven wat hem overkomt, breekt er een glimlach door op het gezicht van Touzani. “Er zijn momenten dat het me overvalt. Ik moest eens optreden op de Open Dag van FC Twente. Het is misschien lomp om te zeggen, maar ik ben populairder dan de spelers. Er waren zóveel mensen.

Toen ik op het podium stond, gingen de mensen helemaal los. Kinderen klommen spontaan op het podium. Er was voor mij maar één manier om weg te komen en dat was dóór de menigte heen. Op dat moment trok een vrouw aan mijn shirt. Ze riep: ‘Ik sta hier al drie uur te wachten met mijn dochter’. Ze wilde met me op de foto. Maar ik zag die enorme menigte aan mensen op me afkomen.



Tja, op zo’n moment ben ik een krab in een emmer. Dan kán ik gewoon de mensen niet geven wat ze willen. Hoe graag ik dat ook wilde. Ik vond dat, op z’n Rotterdams gezegd, echt klote. ‘s Avonds vroeg ik via de social media alle mensen om begrip. Op die manier troost ik mezelf dan.”

Touzani staat ook bekend als een enorm sociale jongen. Dat heeft volgens hem alles te maken met zijn opa. "Mijn opa was één van de eerste gastarbeiders uit Marokko. Hij koos er heel bewust voor om met mijn oma in de Schiltmanstraat, tussen de Nederlanders, te gaan wonen. Hij vond het belangrijk dat hij kon wennen aan de mensen waarmee hij ging leven."

"En andersom vond hij het ook fijn om aan de mensen te laten zie wie wíj waren. Hij wilde op de best mogelijke manier integreren. Hij wilde met iedereen omgaan. Dat is mijn rijkste opvoeding geweest. Door mijn opa kon ik opschieten met de gabbers, Mocro’s, Turken, Antillianen tot en met bejaarden. Mijn opa is mijn held."

Bekijk hier de hele uitzending