Feyenoord-huurling Hendriks maakt volop minuten bij NAC: 'Op alle punten beter worden voordat ik terugkeer'

Begin januari verkaste hij van Rotterdam-Zuid naar Breda, om bij NAC zoveel mogelijk minuten te maken in de eerste divisie. Voorlopig lukt dat aardig voor Feyenoord-huurling Ramon Hendriks. De 19-jarige verdediger is nu al bijna niet meer weg te denken uit het centrum van NAC. "Ik denk dat ik veel duels win en goede wedstrijden speel."

Zijn eerste wedstrijd bij NAC, de huidige nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, beleefde Hendriks nog vanaf de bank, maar sindsdien speelde hij zes keer op rij negentig minuten. Afgelopen week stond de verdediger uit Hendrik-Ido-Ambacht na de 2-1 overwinning bij Telstar zelfs in het Keuken Kampioen Divisie Elftal van de Week.

Hoe anders was dat tijdens de eerste helft van dit seizoen, toen Hendriks met de nodige andere Feyenoord-talenten niet aan spelen toekwam bij het nieuwe Onder 21-team van de Rotterdammers. De competitie waar de talenten van Feyenoord in actie kwamen werd door de coronacrisis al vroeg in het seizoen stilgelegd.

'Je wilde gewoon voetballen'

"Dat was moeilijk", vertelt Hendriks over die tijd. "Je trainde dan in groepjes van vier man. Het was vooral aan je conditie werken, maar je wilde het liefst gewoon voetballen. Je wil partijtjes spelen en fysiek contact hebben met de jongens. Dat kon niet, dus des te mooier dat ik nu bij NAC wel alles mag doen."

Naast Hendriks vertrokken ook veel van zijn ploeggenoten van Feyenoord onder 21 voor huurperiodes naar clubs in de eerste divisie. Zo ging onder anderen spits Naoufal Bannis naar FC Dordrecht, nestelde Dylan Vente zich in Kerkrade bij Roda JC en kwam Marouan Azarkan net als Hendriks richting Breda.

"Marouan vroeg mij hoe het hier is, waarop ik hem vertelde dat het heel fijn is", vertelt Hendriks. "Leuke jongens die je opvangen, goede staf, lekker voetballen. Het is alleen maar goed dat Marouan hier is gekomen."

Feyenoord 1

Waar Azarkan dit seizoen meerdere keren de wedstrijdselectie van Feyenoord 1 haalde, en tegen Heracles zelfs minuten maakte, gold dat niet voor Hendriks. "Ik heb wel een aantal keer met het eerste meegetraind maar telkens haalde ik net niet de wedstrijdselectie. Dat is prima, keuze van de trainer (Dick Advocaat, red.). Ik denk dat het voor iedereen een teleurstelling is als je niet bij de eerste selectie komt, terwijl je daar wel af en toe meetraint. Maar het was niet zo en dat is prima, dan moet je aan jezelf werken en beter worden. Dat doe ik nu bij NAC en dan hoop ik als een betere speler terug naar Feyenoord te gaan."

Maar was Hendriks voor zijn idee al klaar voor een rol in Feyenoord 1? "Ik denk dat de club daar het beste zicht op heeft. En die heeft besloten van niet."

In alles beter worden

En dus werkt Hendriks nu in Breda volop aan een betere versie van zichzelf. "Ik denk dat je als je van de jeugd komt allround aan jezelf moet werken. Je moet in alles beter worden. In je coaching, je verdedigen en je manier van speler naar wat er gevraagd wordt als je op een hoger niveau gaat voetballen. Op alle punten kan ik beter worden voordat ik terugkeer naar Feyenoord."

"Sinds dat ik hier ben heb ik veel wedstrijden gespeeld, dat is lekker voor mijn ontwikkeling", vervolgt de verdediger over zijn verblijf in Breda. "Ik ben blij met de jongens om me heen, ik ben hier goed opgevangen. Ik wist wel dat er hier kansen lagen om te spelen, dan is het aan mij om in de trainingen aan trainer Maurice (Steijn, red.) te laten zien dat ik goed genoeg ben. Dat heb ik vrij snel gedaan."

Met als gevolg dat Hendriks voorlopig dus volop minuten maakt. "Ik krijg gewoon vertrouwen van de jongens om me heen en van de staf. Ik speel lekker en maak minuten, dus ik ontwikkel mezelf op een hoger niveau dan in de Onder 21-competitie."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-huurling Ramon Hendriks, nadat hij vrijdagavond ook tijdens FC Dordrecht-NAC (2-3) negentig minuten speelde voor de ploeg uit Breda.