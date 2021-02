Deze Ridderkerkse schrijver vindt corona een waarschuwing van de natuur: ‘Richt je op het kleine en nabije’

Maakt de coronacrisis een einde aan de gekte waarin we met z'n allen terecht zijn gekomen? De gekte dat we steeds meer consumeren, verre reizen maken tegen spotprijzen, ons gedragen als rupsjes-nooit genoeg?

De Ridderkerkse schrijver en columnist Gerhard Hormann is er in zijn nieuwe boek 'Coronaproof!' duidelijk over: dit is een serieuze waarschuwing van de natuur. Nu er nog naar handelen.

In zijn boek beschrijft Hormann zijn ervaringen met corona. Hij had het voor mekaar: vorig jaar mocht hij zichzelf 'hypotheekvrij' noemen. Hij had alles op alles gezet om zijn huis in Ridderkerk volledig af te lossen. Een 'ware prestatie' dat met het gezin gevierd werd in een restaurant. Nog minder dan 24 uur later kwam premier Rutte met z'n eerste persconferentie.

Eenvoudiger leven

Hormann is er in het interviewprogramma 'De Verdieping' duidelijk over: hij was al vóór de coronapandemie begonnen met eenvoudiger leven. "Ongelooflijk hoeveel mensen verre reizen maken. Mensen die doodleuk naar Ibiza of Costa Rica vliegen terwijl ze nog nooit Vlieland hebben gezien. Zoveel mensen die tegen elkaar opbieden op Instagram".

Buitenkans

De belangrijkste tips uit het boek 'Coronaproof'? "Houd rekening met het ondenkbare. Richt je op het kleine en nabije. En beschouw deze crisis als buitenkans".

'De Verdieping' neemt de tijd voor een langer gesprek met een bijzondere regiogenoot. Iedere vrijdag om 18:00 uur op Radio Rijnmond én 24/7 via de podcast. Kies hieronder jouw favoriete platform en luister naar tientallen eerdere gesprekken: