Kansen missend Excelsior in slotfase onderuit bij MVV

Dat Excelsior zaterdagavond in Maastricht tegen MVV met 1-0 verloor, mag een klein wonder heten. Een kansen regen voor Excelsior kon niet worden omgezet in doelpunten, terwijl de Maastrichtse tegenstander vlak voor tijd de winnende binnen schoot.

Al vroeg in het duel waren de Kralingse intenties duidelijk, MVV verdrukken en vroeg de score openen. Mats Wieffer was daar het dichtst bij. De middenvelder soleerde zichzelf in kansrijke positie, maar doordat Wieffer te lang wachtte met schieten, werd zijn inzet gekraakt. Een kwartier later kreeg Elias Omarsson de uitgelezen mogelijkheid op een vroege voorsprong. Uit een voorzet van Brandon Ormonde-Ottewill kopte de IJslander vogelvrij op doel. De inzet spatte uiteen op de paal. Kort daarop kreeg Wieffer zijn tweede kans op een treffer, maar de perfect afgeleverde vrije trap van Julian Baas belandde via het hoofd van Wieffer in de handen van MVV-keeper Mike Havekotte.

Tekst gaat verder onder het interview met Marinus Dijkhuizen over het inconsistente spel van Excelsior. 'Ik weet niet of ik het constante erin krijg.'

Op het half uur moest Excelsior wederom op voorsprong komen. Ahmad Mendes Moreira kreeg in de counter een vrije doortocht, maar zijn poging oog-in-oog met Havekotte werd gekeerd. Ook de rebound van Omarsson passeerde de doellijn niet omdat MVV-captain Luc Mares zich voor het schot stortte. In het restant van de eerste helft kwam MVV iets beter in de wedstrijd. Kort voor rust leidde dat nog tot twee goede scoringsmogelijkheden voor Jerome Déom en Joy Lance Mickels. Het schot van Déom vloog naast, terwijl Mickels Excelsior-goalie Alessandro Damen niet kon verrassen.

Op het slot onderuit

Na rust hervat MVV de wedstrijd scherper. Binnen twee minuten trad Damen tweemaal reddend op na schoten van Mickels en Arne Naudts. Het kost Excelsior een kwartier om het spelbeeld van de eerste helft weer te herstellen. Een knappe voorzet van Reuven Niemeijer wordt door Mendes Moreira met een halve volley richting doel getrapt. De inzet wordt echter tot corner verwerkt.

In de 66e minuut was Elias Omarsson het eindstation van een prachtige Rotterdamse aanval. Ahmad Mendes Moreira legde een crosspass van Siebe Horemans goed terug op de IJslander. MVV-keeper Havekotte keerde de inzet ternauwernood. Ook drie schoten achter elkaar in de zeventigste minuut zorgden niet voor het breken van de ban. Omarsson zag twee schoten op Maastrichtse voeten smoren, Horemans schoot vervolgens hard over en naast.

Tekst gaat verder onder het interview met Mats Wieffer. De jonge middenvelder mistte drie grote kansen in de wedstrijd met MVV.

Die zelfde Horemans voorkomt vijf minuten voor tijd dat MVV-invaller Djibril Dianessy kan scoren. Een goede tackle van de Belg zorgt ervoor dat Dianessy de bal niet langs doelman Damen kan tikken. Vlak voor tijd verzilverd Dianessy zijn kans wel. De invaller passeerde Alessandro Damen, om vervolgens de bal simpel binnen te schuiven voor de 1-0. Een Rotterdams offensief kwam er nog wel, maar leidde niet tot grote kansen.

Door de nederlaag staat Excelsior momenteel elfde met 30 punten uit 25 wedstrijden.

MVV - Excelsior 1-0

88' Djibril Dianessy 1-0

Opstelling Excelsior:

Damen; Ormonde-Ottewill (45' Van der Meer), Matthys, Wieffer (89' Van Delft), Aberkane (89' Fischer), Horemans; Bruins, Baas (74' Van Rooijen), Niemeijer; Mendes Moreira, Omarsson