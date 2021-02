LIVE: Toornstra reduceert achterstand van Feyenoord in Enschede (2-1)

Feyenoord wil zondagmiddag de bekerkater bij sc Heerenveen wegspoelen. Dan moeten de Rotterdammers wel winnen in Enschede bij FC Twente. Uiteraard is Rijnmond Sport bij deze wedstrijd aanwezig.

Het duel FC Twente-Feyenoord begint al om 12:15 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport. In de Grolsch Veste is Sinclair Bischop onze commentator. De analist luistert naar de naam van Geert den Ouden. Radio Rijnmond Sport wordt in de middag gepresenteerd door Bart Nolles. De show start om 12:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur.

Luister hieronder live mee



's Avonds is er vanwege Ajax-Sparta nog een uitzending van Radio Rijnmond Sport. Dat programma begint om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur. Dennis Kranenburg geeft het radiocommentaar in Amsterdam. Léon Boele is dan de presentator van Radio Rijnmond Sport. Sjaak Polak analyseert voor ons het duel. Ajax-Sparta start pas om 20:00 uur.

Wil je hier meepraten over FC Twente-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. En volg ons liveblog rondom deze wedstrijd.

FC Twente - Feyenoord (LIVE: 2-1)

13' Danilo Pereira da Silva (strafschop) 1-0

14' Tyronne Ebuehi 2-0

24' Jens Toornstra 2-1

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Kökcü; Berghuis, Linssen, Sinisterra