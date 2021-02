Dordtenaar (38) aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dood vrouw in Bredase woning

De politie heeft een 38-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van een vrouw. Zij werd zaterdagmiddag zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda.

Hulpverleners probeerden de vrouw te reanimeren, maar zij overleed ter plaatse.

De politie startte direct een onderzoek. In verband hiermee werd even later de man in Dordrecht aangehouden. Zaterdag deed de politie onderzoek in de woning en omgeving hiervan. Ook zondag gaat het onderzoek naar de dood van de vrouw verder en wordt onder meer de verdachte verhoord.