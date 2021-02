Politieacties: vanaf maandag geen boetes voor 'kleine vergrijpen'

De politie gaat vanaf maandag kleine vergrijpen niet meer beboeten. Het is een eerste stap in een reeks acties voor een hoger loon.

"Dan kan je denken aan boetes voor het parkeren op de stoep of het rijden tegen het verkeer in", zegt Hans Manse, regionaal vice-voorzitter van de politiebond ANPV. "Mensen krijgen wel een waarschuwing."

Boetes voor een overtreding van de coronaregels en flitsboetes vallen buiten de acties, zegt Manse. Hij is zelf ook agent bij de Politie Eenheid Rotterdam.

De politiebonden zeggen dat er vanuit de politiek een grote roep tot waardering komt, maar meer loon er niet inzit. "Maar als je dan om de tafel zit, dan lopen die gesprekken stuk op 1,2 procent. Dan is die waardering toch blijkbaar ver te zoeken."

Volgens Manse zijn de gesprekken al maanden gaande, maar heeft het nog vrij lang geduurd tot er tot acties is overgegaan. "Je gaat ook niet zomaar actievoeren in een tijd met corona. Maar je ziet dat er wel geld beschikbaar is voor mensen uit de zorg en het onderwijs. Daarbij hebben wij misschien toch wel de slag gemist."

Om de druk op de overheid op te voeren wordt er actie gevoerd in een 'zestrapsraket', volgens Manse. Dat betekent dat ze de acties nog vijf keer kunnen opvoeren. "En dit is de eerste trap. Er zit dus nog meer in het vat, maar wat dat inhoudt houden we nog even geheim. Maar alles is mogelijk, met uitzondering van noodhulp. Niemand mag gevaar lopen door onze acties."