Jelle die wereldwijde bekendheid verwierf met gitaarspel tijdens hersenoperatie is overleden

Jelle van Tilburg, die tijdens zijn hersenoperatie gitaar speelde en daarmee wereldwijde bekendheid verwierf, is zaterdagmorgen op 35-jarige leeftijd overleden. Hij had één doel: meer bekendheid voor zijn aandoening en meer onderzoek.

Via Facebook maakte zijn vrouw Kim het overlijden bekend.

Die wereldwijde bekendheid was ook zijn doel, maar daarnaast wilde hij geld inzamelen voor onderzoek. Want, terwijl hij meer over zijn aandoening wilde opzoeken, kwam hij erachter dat er nog maar weinig over bekend was. Bekendheid en meer onderzoek was noodzakelijk, vond hij.

Het was mogelijk dat Jelle - uit Bergen op Zoom - gitaar speelde, omdat hij een zogeheten wakkere hersenoperatie onderging.

Jelle speelt gitaar tijdens zijn hersenoperatie. Tekst gaat verder onder de video.



Sinds vorig jaar januari is het snel gegaan voor Jelle. Na de jaarwisseling ging hij met hoofdpijnklachten naar de huisarts. Vervolgens hoorde hij in februari dat een kwaadaardige hersentumor zijn hoofd was binnengeslopen. In mei werd hij in het Erasmus MC geopereerd.

Meer onderzoek en bekendheid

Zijn talenten als muzikant en instrumentenbouwer kwamen goed van pas bij zijn plan om tijdens de operatie gitaar te spelen."Het liefst wil ik dat miljoenen mensen dit filmpje gaan zien en dat ze het onderzoek naar hersentumoren gaan ondersteunen", zei hij destijds tegen Rijnmond.

Hij speelde het nummer Wish you were here van Pink Floyd. Eenvoudig was dit niet, want Jelle's hoofd lag muurvast in een klem, maar hij bereikte wel zijn doel. Met zijn inzamelingsactie haalde hij in totaal 11 duizend euro op, bestemd voor meer onderzoek.

Jelle bleef optimistisch en hoopte zijn leven met nog een aantal jaar te kunnen rekken. Het werd een jaar. Afgelopen zaterdagmorgen overleed hij. Dit leidde direct tot ontelbare steunbetuigingen op zijn Facebookpagina. "Wat een kracht had jij", was één van de vele reacties.