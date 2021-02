Thuis kokkerellen met een dinerbox: 'Het kán bijna niet misgaan'

Dinerboxen, waarbij gasten thuis aan de slag gaan met recepten en ingrediënten van hun favoriete gesloten restaurants, zijn een succes. Restaurant Parkheuvel verkocht rond Valentijnsdag al negenhonderd van dit soort dinerboxen. Met de omzet wordt een deel van de pijn in de horeca verzacht, maar het mes snijdt ook in dit geval aan twee kanten.

Bekijk de reportage in de video hieronder.



Het stikt van de dozen bij de gesloten restaurants: dozen voor Thuisbezorgd, voor take-away én de dinerdozen. "Dozen om het zelf te doen", legt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer uit. "Iedereen wil natuurlijk een beetje business maken in deze periode, want dat kan op dit moment niet. Die dozen zijn dan toch een manier dat mensen op niveau - niet hetzelfde niveau - thuis kunnen eten. Wel een beetje het ei van Columbus ja", grinnikt hij.

Enthousiaste chef op afstand

Tussen de dinerboxen zit overigens nog best wat verschil: "Je hebt dozen waarbij je het gerecht in de oven schuift en klaar, maar ook waarbij je nog flink moet klussen in de keuken - met hier en daar een aanwijzing van een enthousiaste video-chef." In die verschillende boxen ligt volgens Brouwer het geheim tot succes: "Klanten willen toch de ervaring die het dichts bij een restaurant zelf ligt. Dus komt het aan op eigen inzicht. Hoe kundig is de thuischef?"

Parkheuvel Rotterdam had met Valentijn negenhonderd dinerboxen.



In Dordrecht zijn de dinerboxen een groot succes. "We hebben al flink uitgepakt met de take-away: voor corona verkochten we af en toe eens een pizzaatje, maar dat is nu veel uitgebreider", vertelt Alex Verburgh, eigenaar van restaurant Post. "Om onze vaste klanten tegemoet te komen, zijn we ook met dinerboxen begonnen. Dat loopt vanaf het begin al goed. Vooral in de weekenden zijn we lekker bezig. Vooral het personeel is lekker actief om nieuwe dingen te bedenken, om met je vak bezig te zijn en niet thuis te zitten op de bank."

Julien van Loo pakt de dinerbox van deze week in.



Bij het Rotterdamse sterrenrestaurant Parkheuvel waren ze voor corona al begonnen met de boxen, maar dankzij de lockdown is het aantal verdrievoudigd. "Die boxen gaan best leuk eigenlijk", zegt chef-kok Julien van Loo met lichte verbazing in zijn stem. "We krijgen goede feedback!"

Creatief

Hij verbaast zich over de creativiteit van de klanten bij het opmaken van de borden: iedereen probeert toch 'Parkheuvel' te creëren in de eigen woning. "Ik zie de mooiste foto's voorbij komen, laten we het daar maar op houden", zegt hij lachend, "maar het is toch gaaf dat iemand z'n best doet om het zo goed mogelijk na te maken. Dat lukt nooit 100 procent, maar het gaat erom dat je je ogen dichtdoet en het eten proeft. Dat moet gewoon top zijn."

Dinerbox Restaurant Post klaar om gevuld te worden.



Hoewel die boxen hártstikke leuk zijn, haalt het het niet bij gewoon open zijn. "Ja, op naar betere tijden", zegt Van Loo al schouderophalend. "Dit is wel leuk, maar het is meer bezigheidstherapie dan dat het werk is. Je wordt er creatief van; gaat op een andere manier denken. Als er nog iets gebeurt, weten we dat we het met elkaar redden... maar je moet er wel hard aan trekken, want voor niets gaat de zon op."