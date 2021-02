Slordig Feyenoord creëert nauwelijks kansen, maar herstelt zich wel van 2-0 achterstand in Enschede

Feyenoord begon afwachtend aan het duel in een zonovergoten Grolsch Veste. De Rotterdammers kwamen weinig over de middenlijn en waren slordig aan de bal. Na ruim tien minuten spelen leverde Uros Spajic, die speelde in plaats van Eric Botteghin, de bal zomaar in bij de tegenstander, waarna Feyenoord-huurling Luciano Narsingh in het strafschopgebied over het been ging bij Marcos Senesi. Scheidsrechter Danny Makkelie legde de bal op de stip.

Na een opmerkelijke aanloop schoot Danilo net buiten het bereik van Nick Marsman, die fit genoeg was om te keepen bij Feyenoord, de openingstreffer binnen. Voor de Rotterdammers daar goed en wel van waren bekomen was het al 2-0. Op aangeven van Narsingh tikte Tyronne Ebuehi de tweede Twentse treffer binnen. Daarmee keek Feyenoord binnen het kwartier al tegen een ruime achterstand aan.

Waar Feyenoord in het restant van de eerste helft bijzonder slordig bleef aan de bal, kwam het via Jens Toornstra wel terug in de wedstrijd. De middenvelder knalde van buiten de zestien de aansluitingstreffer in de bovenhoek: 2-1. Echte kansen op de gelijkmaker kreeg Feyenoord voor de rust niet meer.

Narsingh lief voor Feyenoord

Het slordige en langzame spel van Feyenoord zette zich ook na rust door. Het was vooral aan Narsingh, die bijzonder lief was voor zijn eigenlijke werkgever, te danken dat Twente niet op een 3-1 voorsprong kwam. In eerste instantie kon de aanvaller zo op Marsman af na knullig balverlies van Senesi, maar de doelman van Feyenoord hield zijn ploeg in de wedstrijd met een knappe redding. Een kleine vijf minuten later ging diezelfde Marsman in de fout, waarna Narsingh op open doel af kon. Dit keer schoot hij de bal via Senesi over.

Waar Feyenoord eigenlijk niets creëerde, kwam het vijf minuten later toch op gelijke hoogte. Na een slechte terugspeelbal richting het doel van Twente reageerde Luis Sinisterra alert, waarna de aanvaller van Feyenoord naar de grond werd gewerkt door Twente-verdediger Dario Dumic. Steven Berghuis wist wel raad met het buitenkansje en stuurde Twente-doelman Joël Drommel naar de verkeerde hoek.

De gelijkmaker leek enigszins het elan terug te brengen bij Feyenoord, maar na een hele korte sterkere fase viel de ploeg van Advocaat terug in het langzame tempo en het eindeloze breien. In de laatste minuten was het bij de thuisploeg wel op, zagen Feyenoord-spitsen Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Robert Bozeník hun warming-ups niet beloond worden met invalbeurten en kreeg vooral Toornstra nog een grote kans op de winnende.

Die kwam er niet, en dus was 2-2 na 94 minuten de eindstand.

FC Twente - Feyenoord 2-2 (2-1)

13' Danilo Pereira da Silva (strafschop) 1-0

14' Tyronne Ebuehi 2-0

24' Jens Toornstra 2-1

67' Steven Berghuis (strafschop) 2-2

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop (69' Geertruida), Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Kökcü (60' Fer); Berghuis, Linssen, Sinisterra