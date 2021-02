Advocaat brengt geen extra spits in slotfase FC Twente-Feyenoord: 'Zal toch een reden voor zijn'

Feyenoord speelde zondagmiddag een bijzonder slordige wedstrijd op bezoek bij FC Twente, waarin het nog wel terugkwam van een 2-0 achterstand. Trainer Dick Advocaat zoekt na afloop naar een verklaring voor het slechte spel uit vooral de eerste helft. "Wat er precies aan de hand was kan ik moeilijk aangeven op dit moment."

"Zeker de eerste helft was het slecht, dat zijn dingen die soms niet te verklaren zijn", vervolgt Advocaat. "De spelvreugde verdwijnt vanzelf als je zo snel 2-0 achter staat. En hoe we achter kwamen... dan zijn ze ook veel te lief naar elkaar. Het kan toch niet zo zijn dat je maar aardig tegen elkaar blijft als je zulke goals weggeeft?"

"En als je ziet hoe we dan nog terugkomen... niet zozeer met goed voetbal maar wel met kracht en beleving. Maar het was niet goed genoeg, laat dat duidelijk zijn. En dat is moeilijk te verklaren."

Jørgensen, Pratto en Bozeník

Waar Feyenoord zich scorend herstelde van de 2-0 achterstand stonden er nog ruim twintig minuten op het bord voor een eventuele 2-3. Advocaat liet met Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto én Robert Bozeník drie spitsen warmlopen, maar bracht geen van hen in. "Er zal toch een reden zijn dat ik dat niet doe", vertelt de trainer van Feyenoord daarover. "Het lijkt me nog niet verstandig die reden te vertellen."

