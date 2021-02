Toornstra over vroege tegentreffers Feyenoord: 'Gewoon omdat we niet scherp zijn'

Een slordig spelend Feyenoord kwam zondagmiddag niet verder dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij FC Twente. Daarmee mochten de Rotterdammers niet eens klagen, want de thuisploeg miste vooral via Feyenoord-huurling Luciano Narsingh nog een aantal enorme mogelijkheden.

"Als je de kansenverhouding ziet denk ik dat je met een gelijkspel nog redelijk tevreden kunt zijn", vertelt Feyenoorder Jens Toornstra na afloop. De middenvelder zorgde zondag voor de aansluitingstreffer, nadat Feyenoord binnen het kwartier tegen een 2-0 achterstand aankeek.

"Dat is een gebrek aan scherpte", vertelt Toornstra over die vroege achterstand. "Het eerste kwartier beginnen we echt heel slap en spelen we reactievoetbal. We zijn overal te laat, in plaats van dat je anticipeert. Zo sta je binnen het kwartier met 2-0 achter, gewoon omdat we niet scherp zijn. In de tweede helft maken wij meerdere fouten waaruit zij gelukkig niet scoren. Als zij iets scherper voor de goal zijn verlies je hier waarschijnlijk."

"We willen ons graag op plek twee richten en denken ook dat dat nog haalbaar is, maar dan moet je dit soort wedstrijden wel winnen en sowieso je wedstrijden beter starten dan we vandaag deden."

Strafschop?

Toornstra kreeg zondagmiddag zelf in de slotfase nog een behoorlijke kans op de 2-3. Hij stuitte op Twente-doelman Joël Drommel, nadat hij even daarvoor werd gehaakt in het strafschopgebied. Toornstra krabbelde snel op, maar had hij niet moeten blijven liggen?

"Ja daar twijfel ik ook over. Misschien had ik moeten blijven liggen maar die bal lag precies voor m'n neus helemaal vrij. Dat is een keuze die je op dat moment maakt. Ik heb het nog aan de scheidsrechter gevraagd en die zei dat hij 'm sowieso niet had gegeven."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra na het gelijkspel tegen FC Twente