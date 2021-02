Sportoverzicht: PKC nog altijd ongeslagen in Korfbal League

HC Rotterdam kende een uitstekende middag in Wassenaar. HGC werd in de hoofdklasse mannen met maar liefst 7-0 opzij gezet. Na deze overwinning gaat Rotterdam over HGC heen en staan de mannen van coach Albert Kees Manenschijn tweede met 21 punten.

Victoria had in de hoofdklasse vrouwen dan weer een slechte middag. De Rotterdamse hockeyformatie kreeg op eigen veld een pak slaag van SCHC (0-8). Na tien duels bevindt Victoria zich op de tiende plaats met zes punten.

Atletiek

Op het NK indoor in Apeldoorn behaalde diverse regiogenoten gouden medailles. Het gaat om Liemarvin Bonevacia van Rotterdam Atletiek (400 meter) en Myke van de Wiel uit Dordrecht (200 meter).

Basketbal

In Haarlem kwamen de basketbaldames van 4Consult/Binnenland in actie. De Barendrechtse formatie won uiteindelijk met 84-73 van Triple Threat. Daarmee blijft Binnenland in het spoor van koploper Lekdetec.nl. De Barendrechtse basketbaldames hebben één duel minder gespeeld dan de lijstaanvoerder, maar staan tweede met tien punten uit zes wedstrijden.

Korfbal

PKC/Vertom behield zaterdag de ongeslagen status in groep A van de Korfbal League. De Papendrechters wonnen in Amsterdam van AKC Blauw Wit met 18-16. Het team van trainer Wim Scholtmeijer heeft een gat van zes punten op een viertal andere ploegen en heeft uit zes duels twaalf punten.

KCC/CK Kozijnen kon net niet stunten tegen TOP/LITTA uit Sassenheim. In Sporthal Schenkel verloor de formatie uit Capelle aan den IJssel in eigen huis met één goal verschil (16-17). KCC blijft één punten uit zes wedstrijden laatste staan in groep B van de Korfbal League.

Judo

Marhinde Verkerk heeft zaterdag bij de grandslamwedstrijden in de Israëlische plaats Tel Aviv brons veroverd in de klasse tot 78 kg. De Rotterdamse judoka versloeg Luise Malzahn uit Duitsland. Deze bronzen plak is belangrijk voor Verkerk, want ze strijdt met Guusje Steenhuis om een olympisch ticket.

Rugby

Er was nieuws te melden bij The Hookers in Hoek van Holland. Eind maart/begin april zal de ereklasse weer worden hervat met zes deelnemende teams. Rugby Nederland moet hier alleen nog een definitieve klap op geven. Het is wel de bedoeling dat The Hookers zelf de bijbehorende coronatesten betaalt. Rugby Nederland komt later nog met meer informatie.

Volleybal

RECO ZVH, het voormalig Nesselande, nam het in Zevenhuizen op tegen Sliedrecht Sport in de eredivisie heren. In dit duel was de zege voor Sliedrecht Sport, die daar wel een vijfsetter voor nodig had: 2-3. De bezoekers poetsten wel een 2-0 achterstand in sets weg (25-19, 25-21, 23-25, 18-25 en 8-15). Na deze zege is Sliedrecht Sport weer het linkerrijtje ingeslopen en hebben de blauw-witten tien punten uit acht duels.

In de eredivisie vrouwen stond de regionale derby tussen Sliedrecht Sport en Laudame Financials VCN uit Capelle aan den IJssel op het programma. Het werd een Sliedrechtse zege. De ploeg van trainster Vera Koenen zegevierde met 3-1 in sets (25-20, 25-10, 23-25 en 25-22).

Sliedrecht Sport is na zeven duels tweede met achttien punten. VCN bezit de zesde plek met acht punten.

Waterpolo

In het bekertoernooi verloren de waterpolomannen van ZPB HΛProductions met ruime cijfers van GZC Donk. De Barendrechters gingen in Gouda met 16-5 onderuit. SVH uit Rotterdam had meer succes. In eigen huis werd Schuurman BZC met 13-12 verslagen.

Volgende week zaterdag wordt het eredivisieseizoen bij de waterpolomannen weer hervat. Daarin had ZPB al twee wedstrijden gespeeld, terwijl SVH nog niet in actie is gekomen.