Robin van Galen kandidaat om teammanager te worden bij Feyenoord: 'Heb gesproken met Koevermans en Arnesen'

"Ik kan het natuurlijk wel ontkennen, maar daar word je later mee om je oren geslagen. Het is waar dat ik een week of drie geleden gesproken heb met Mark Koevermans en Frank Arnesen over die job", vertelt Van Galen zondagmiddag op Radio Rijnmond.

De voormalig waterpolobondscoach is niet de enige kandidaat. Ook oud-tennisser Raemon Sluiter en Leen van Steensel (nu teammanager bij Sparta) zijn in de race om Van Noortwijk op te volgen. "Na ons gesprek op 1 februari, waarin we anderhalf uur prima over topsport hebben zitten kletsen, gaf Feyenoord aan vier tot zes weken nodig te hebben", vertelt Van Galen. "Dus na die periode verwacht ik een belletje en dan zien we wel wat het gevolg is."

Bekijk hieronder het gesprek met Robin van Galen. Tekst loopt door onder video.



Switchen van sport

Van Galen brengt zijn hele leven al door in de waterpolo- en zwemwereld. Zo was hij bondscoach van het Nederlands waterpolo dames- en herenteam. Sinds april 2019 is Van Galen commercieel directeur bij de KNZB. Een paar jaar geleden was hij al eens technisch bestuurder bij Excelsior.

"Ik ben natuurlijk een geboren en getogen Rotterdammer en zat als klein kind in vakkie T (in de Kuip). Het doet wat met je", vertelt de Rotterdammer. "Ik zit heel m'n leven al in de zwem- en waterpolowereld. Misschien is dit wel een moment om een keer te switchen van sport. Zo ver is het nog niet, maar als Feyenoord belt ga je op z'n minst het gesprek aan."

Beluister hieronder het hele gesprek tussen verslaggever Frank Stout en Robin van Galen vanuit het Zwemcentrum Rotterdam, waar Van Galen toernooidirecteur was van het OKT Waterpolo.