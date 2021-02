HC Rotterdam geeft in Wassenaar pak slaag aan directe concurrent

HC Rotterdam heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de hockey hoofdklasse. De Rotterdammers wonnen met grote eenvoud (0-7) van HGC uit Wassenaar, waardoor ze nu tweede staan in de hoofdklasse.

Blikvanger bij Rotterdam was de Argentijn Joaquin Menini, die uiteindelijk een hattrick noteerde. Zijn derde goal in het vierde kwart was goed voor de 0-5 en betekende de definitieve beslissing in de wedstrijd. “Pancho (Menini, red.) zat er lekker in vandaag. Het is mooi dat hij vandaag zo belangrijk kan zijn van ons”, aldus Jeroen Hertzberger, die als aanvoerder ook een goal maakte bij een 0-2 voorsprong. De overige goals kwamen van Tristan Algera, Guus Jansen en Tjep Hoedemakers, terwijl keeper Derk Meijer zijn doel schoon hield.

Zware reeks

De overwinning kon de ploeg van coach Albert Kees Maneschijn goed gebruiken. Voorafgaand aan het duel stond de ploeg namelijk gedeeld tweede met HGC. Daarnaast staan de komende weken Bloemendaal, Pinoké en Kampong - allemaal ploegen in de top 5 - allemaal op het programma.

“Maar om eerlijk te zijn, zijn we daar nog niet mee bezig”, vervolgt Hertzberger, die zelfs nog een kritische noot sloeg. “Ons derde kwart was best slecht en dat klinkt gek na een 0-7 overwinning. Maar ik vind dat we wel kritisch moeten blijven. Want we zijn nog niet halverwege, dus er kan nog van alles gebeuren.”

Kijk hieronder naar het interview met Rotterdam-aanvoerder Jeroen Hertzberger. De tekst gaat verder onder het fragment:

In de hockey hoofdklasse blijft Bloemendaal de ongenaakbare koploper met tien overwinningen uit tien duels. HC Rotterdam staat tweede op negen punten achterstand met 21 punten uit negen duels. Om uiteindelijk de play-offs te halen moeten de Rotterdammers in de top vier eindigen.