Kitesurfers in moeilijkheden in Rockanje door harde wind; 32 mensen gered

Met name beginnende kitesurfers kwamen in de problemen door de combinatie van een verradelijke wind en het ijsoude water. Ze hadden door de wind problemen om hun kite uit het water te krijgen en bewogen daardoor te weinig. "Met 4 graden is het water nog ijskoud. 10 minuten proberen om je kite uit het water te krijgen is op dit moment al genoeg om het gevoel in armen en benen kwijt te raken."

De meeste surfers, 31, werden zaterdag gered. Dat aantal is uniek. "Een inzet van dergelijke omvang is qua aantallen normaal gesproken ongeveer genoeg voor een jaar aan reddingen", zegt de reddingsbrigade.

Zondag bleef het bij één redding. Een woordvoerder vermoedt dat dit komt doordat de kitesurfers elkaar via allerlei app-groepen gewaarschuwd hadden om niet het water op te gaan. Daar is gehoor aan gegeven.

De reddingsbrigade adviseert beginnende kitersurfers om hun kite en pak nog even in de kast te laten tot het water minimaal tien graden is.