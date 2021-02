Sparta verliest ondanks twee goals van Danzell Gravenberch bij Ajax: 4-2

In de eerste tien minuten kwam Sparta niet slecht voor de dag. Er was weinig aan de hand voor de Rotterdammers. Het kreeg via Bryan Smeets en Abdou Harroui zelfs twee mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar dat lukte niet.

Ajax kon wel op voorsprong komen. Na veertien minuten kon Sébastien Haller een voorzet vanaf de linkerkant binnenlopen. Zo’n tien minuten later kon Dusan Tadic de voorsprong verdubbelen, maar zijn treffer werd, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd vanwege buitenspel.

De 2-0 viel uiteindelijk wel. Sébastien Haller kopte acht minuten voor rust van dichtbij binnen. In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog erger voor Sparta. Een vrije trap van verdediger Perr Schuurs ging binnen. Daardoor werd er met 3-0 gerust.

Trainer Henk Fraser greep vervolgens hard in. Hij wisselde maar liefst vier spelers: Danzell Gravenberch, Mario Engels, Sven Mijnans en Laros Duarte betraden het veld. Dirk Abels, Bryan Smeets, Bart Vriends en Deroy Duarte bleven achter in de kleedkamer. Veel leek het in eerste instantie niet te helpen. Mohammed Kudus kon vijf minuten na rust alweer scoren: 4-0.

Invaller Danzell Gravenberch, die zijn broer Ryan bij Ajax in het veld tegenkwam, kon daarna wel snel iets terug doen. De spits zette zelf de aanval op en schoot de bal vervolgens onder Stekelenburg door. In de slotseconde kon Gravenberch, op aangeven van Mario Engels, zijn tweede nog maken.

Sparta blijft ondanks de nederlaag op de twaalfde plaats staan in de eredivisie.

Ajax-Sparta: 4-2 (3-0)

14' Sébastien Haller 1-0

38' Sébastien Haller 2-0

45' Perr Schuurs 3-0

50' Mohammed Kudus 4-0

53' Danzell Gravenberch 4-1

90' Danzell Gravenberch 4-2

Okoye; Abels (L. Duarte 46'), Vriends (Engels 46') Heylen, Beugelsdijk, Pinto; D. Duarte (Mijnans 46'), Fortes, Harroui; Smeets (Gravenberch 46'), Thy (Burger 79')

Lees hieronder ons liveblog terug.