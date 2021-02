Trainer Mike Snoei uit Rotterdam speelde met De Graafschap bij NEC mét publiek

NEC-De Graafschap was zondag hoe dan ook een historische wedstrijd. Bij dit duel in de eerste divisie waren 1153 toeschouwers welkom. Mike Snoei, de Rotterdamse trainer van De Graafschap, maakte met zijn ploeg een bijzondere test mee.

"Vooraf had ik liever gezien dat de supporters in het blauw-wit van De Graafschap in plaats van het rood-zwart van NEC waren", knipoogt Snoei. "Maar dit is licht aan het eind van de tunnel. Hoe je het wendt of keert: het is gelijk weer wat anders. De sfeer en de entourage zorgen ervoor dat het meer op het echte spelletje gaat lijken."

'Iedereen wil weer volle stadions'

In elk vak golden zondag andere regels. Zo mocht er in een bepaald vak wél gezongen worden of hoefden de supporters in het andere vak geen mondkapje te dragen. Vooraf waren de supporters op het coronavirus getest. Na NEC-De Graafschap mogen de supporters ook twee weken geen contact hebben met mensen uit risicogroepen en worden de fans nog getest.

"De jongens vonden het ook wel lekker", merkte Snoei. "Nu gaan we echt de goede kant op. Iedereen wil graag weer de stadions vol krijgen. Hopelijk krijgen we dat snel voor elkaar."

Sparta

De Graafschap won in De Goffert - ondanks het aanwezige NEC-publiek - met 2-1. De Superboeren doen nog altijd mee om rechtstreekse promotie. Snoei heeft het naar zijn zin in Doetinchem, maar zijn naam klonk in het geruchtencircuit toen het onduidelijk was hoe de toekomst van Sparta-trainer Henk Fraser eruit zou zien.

Snoei lacht wanneer hij hiermee wordt geconfronteerd. "Ik voel me gevleid. Het grappige is dat Fraser als voetbalvriend al snel een felicitatie stuurt. Maar ik heb het hier (bij De Graafschap, red.) hartstikke druk. Met de club ben ik druk bezig om te verlengen. Als dat is gelukt, dan ligt hier nog genoeg werk."