Volgens de politie gaat het om twee mannen van rond de twintig jaar. Ze hebben spullen uit het huis buitgemaakt, maar het is niet bekend wat ze precies hebben meegenomen. Ook is niet bekend wie er in de woning was toen de mannen het huis binnenvielen.

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de overvallers.