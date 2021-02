Waterpolo-bondscoach Havenga over loting Olympische Spelen: 'Vervelender dat we Amerika nu in kruisfinale kunnen treffen'

Tijdens de loting na afloop van het Olympisch Kwalificatietoernooi in Rotterdam is Nederland in een andere groep ingedeeld dan favoriet Amerika. Volgens de Rotterdamse bondscoach is dat zowel vervelend als een mooie uitdaging.

Nederland zal op de Olympische Spelen in Tokio spelen tegen Spanje, Canada, Australië en Zuid-Afrika. Daarmee is de kans groter dat het Amerika treft voor een mogelijke finale. "Het vervelende is wel dat de kans groot is dat we Amerika al tegenkomen in de mogelijke kruisfinales, maar goed, ook dat is een mooie uitdaging. Wij willen voor een medaille gaan en het liefst een gouden. En daarvoor moet je ze of in de finale of eerder verslaan", spreekt Havenga.

Bekijk hier het gesprek met Havenga. Tekst loopt door onder video.



Promotie voor waterpolo

Op de finaledag van het OKT zag Havenga hoe Kroatië na een zinderende strijd met Rusland het laatste Olympische ticket voor het mannentoernooi in de wacht sleepte. De verliezer van de vorige finale won na strafworpen met liefst 25-24. Montenegro en Griekenland waren al zeker voor een Olympisch startbewijs.

"Het was echt een supermooie promotie voor de sport. Daarom is het zo zonde dat er geen publiek bij mocht zijn", vertelt Havenga. 'Maar we mogen ook blij zijn dat dit soort evenementen langzaam weer georganiseerd kunnen worden."

Mooi OKT

Toernooidirecteur Robin van Galen erkent dit. "Vorig jaar zou het nog met publiek zijn en zouden we iedere avond 150 tot 200 genodigden hebben en hen entertainen. Dat ging door corona niet door, maar het was een mooi OKT met een sterk Nederlands team dat vijfde werd. De FINA-bobo's zijn allemaal erg te spreken over de gang van zaken, die streng was. In de afgelopen tien dagen ben ik twaalf keer getest en op een gegeven moment ben je het ook wel zat, maar het hoort erbij. Binnen de Turkse ploeg waren er wat besmettingen, maar dat hebben we als organisatie goed kunnen organiseren."

Bondscoach Arno Havenga, commercieel directeur KNZB Robin van Galen en directeur Sportbedrijf Rotterdam Ronald van Ombergen blikken hieronder terug op het OKT Waterpolo.