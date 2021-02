'Politieke podcast' van regiovoetballers scoort: 'Policiti bieden zich nu zelf aan'

"We kwamen erachter dat er in de kleedkamer heel weinig interesse is voor politiek. Die interesse leeft bij ons wel. Wij dachten: zou het niet mooi zijn als wij met een aantal politici het gesprek aangaan, parallellen weten te trekken en misschien iets van die kloof kunnen dichten?", vertelt Maarten de Fockert op Radio Rijnmond.

Het gesprek met Marijnissen leverde veel bijzondere uitspraken op."Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze Esther Ouwehand en Pieter Omtzigt wel zou willen toevoegen aan de SP. Dat ze op de transfermarkt wilde toeslaan. En we hebben een sponsorstukje met EasyToys, waarin ze vertelt dat ze het pakket zelf zou willen houden als haar voorspelling uit zou komen dat Feyenoord de beker wint. Dat is helaas niet gelukt. Dat hoor je een lijsttrekker niet heel vaak zeggen", zegt de doelman.

Thierry Baudet en Farid Azarkan zijn de volgende gasten. "Die staan nu vast. We zijn niet van plan er een reeks van zeven of acht weken van te maken. Omdat we in de kern wel een voetbalpodcast zijn. We hebben het over veel andere dingen, maar we willen het bij vier of vijf afleveringen houden.

Hoe we die laatste twee afleveringen gaan invullen kan ik nog niet al te veel over zeggen. Er is hartstikke veel aandacht voor geweest. In het begin kwam het vanuit ons, nu zijn er best veel politici die zichzelf aanbieden."