Fraser na Ajax-Sparta: 'Moeten Gravenberch qua energie als voorbeeld nemen'

Sparta verloor zondag met 4-2 bij Ajax. In de eerste helft kwamen de Rotterdammers al op een 3-0 achterstand en leek de wedstrijd al beslist. Trainer Henk Fraser vond niet dat zijn ploeg deed wat hij ze had gevraagd.

"In de eerste tien minuten zag je wel hoe we wilden beginnen. Initiatief nemen in het druk zetten, maar ook aan de bal proberen te komen. Dan gaat er iets mis in verdedigend opzicht, wat we wel degelijk besproken hebben. Dat is al storend. Maar na die goal durfden we helemaal niet meer. Je moet tegen een ploeg als Ajax de afstand verkleinen. Zij hebben zoveel voetballend vermogen, hoe meer ruimte ze krijgen, des te meer je achter de bal gaat aanlopen.

Daar zat bij mij de irritatie, ja. Ik vond dat te veel spelers te veel ruimte gaven aan hun directe tegenstander. Er was te weinig communicatie onderling. En zeker in het systeem waarmee je start (5-3-2, red.), moet je veel communiceren. Het is een uitstekend systeem om naar voren te verdedigen. Alleen, dan moet je wel lef tonen en initiatief nemen, zegt Fraser tegenover Rijnmond.

Bekijk hieronder het gesprek met Henk Fraser. Tekst loopt door onder video.



Fraser neemt doelpuntenmaker Danzell Gravenberch (hij scoorde twee keer) als voorbeeld voor wat Sparta moet brengen. "Ik vind ons, op de eerste tien minuten na, te vlak. En vlak gaat ons niks brengen. Energie moeten we brengen. En daarin ga ik Gravenberch als voorbeeld nemen."