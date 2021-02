Het weer van vandaag: opnieuw een prachtige lentedag

Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. In de loop van de middag verschijnt er vanuit het westen meer bewolking. Het wordt 17 graden. De wind waait matig en komt uit het zuiden.Vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over de regio en blijft het droog. Het koelt af naar 9 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind.

Morgen zijn er wolkenvelden en blijft het droog. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden langs de kust tot 17 graden in het oosten van de regio. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzicht

Op woensdag is het zonnig en wordt het zeer zacht met temperaturen oplopend naar 17 tot 20 graden. Op donderdag passeert een zwak koufront met meer bewolking en kan er later op de dag lokaal een lichte bui voorkomen. Vrijdag laat de zon zich af en toe zien en ook dan is een lokale lichte bui niet uitgesloten. De middagtemperatuur daalt naar 10 graden op zaterdag, maar ook dat is nog steeds te zacht voor eind februari.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 28 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,9 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 21,3 mm neerslag.