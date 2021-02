Zangeres Shirma Rouse deelt op Instagram hoe ze al zestig kilo afviel

"Ik merkte dat ik bij veel Instagramposts die gaan over mijn 'journey' veel berichten kreeg van mensen die tips wilden. Ik reageerde altijd op alles, maar ik hield het bijna niet meer bij. Daarom leek het me leuk om een plek te creëren waar al die informatie gebundeld is", vertelt ze.

"Zelf had ik dat niet", licht ze toe. "Er zijn altijd mensen die het beter weten. Maar zolang je niet in mijn schoenen hebt gestaan en nooit deze last hebt gedragen dan kan jij me niet vertellen wat ik moet doen. Je kan me helpen, maar je zal nooit weten hoe ik me voel."

Shirma-time

Haar eigen reis was niet altijd makkelijk. Door Trijntje Oosterhuis werd zij getipt om het Alizonne dieet te proberen, dit is een dieet waarbij je medisch begeleid wordt. "Ik ben daarvoor elke week naar Amstelveen gegaan omdat de kliniek daar zat. Ik besefte me dat energie en aandacht die ik normaal gesproken aan anderen geef, ik die nu aan mezelf moet geven. Ik noemde het Shirma-time."

Dat is volgens Shirma ook meteen het belangrijkste onderdeel van afvallen. "Kiezen voor jezelf. Het gaat om je mindset.” Ze benadrukt dat het gaat om een levensstijl verandering. “Veel dingen die ik normaal wel at, mocht ik bij het Alizonne dieet niet. Zo at ik geen vlees, bonen, noten en fruit."

Tekst gaat verder onder de video.



Bloemkoolrijst

Lekker eten is altijd een belangrijk thema in Shirma’s leven geweest. "Vanuit mijn cultuur ben ik bijvoorbeeld opgegroeid met veel rijst, nu maak ik in plaats daarvan bijvoorbeeld bloemkoolrijst, of broccolirijst. Door de kruiden kan je het dan nog steeds heel lekker maken en je raakt alsnog goed vol."

Via onder andere haar Instagram kanaal zal ze wekelijks minimaal twee berichten plaatsen: 'Shirma's Weekly Goals' en 'Shirma’s tips & tricks'. "Een weekly goal kan van alles zijn, bijvoorbeeld vijftig push up’s tegen de trap of twintig squads. Het moet niet competitief zijn, maar vooral een doel voor jezelf." De tips die ze zal delen variëren van recepten tot concrete oefeningen en handigheidjes.

Beste versie van zichzelf

Ze is nog lang niet klaar, zegt ze zelf. "Ik hoef niet een bepaald gewicht of een specifieke kledingmaat te bereiken. Ik wil vooral gewoon mijn lichaam en geest de ruimte geven om de beste versie van mezelf te worden. Als ik daarmee nog meer afval, is dat natuurlijk mooi meegenomen."