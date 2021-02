Politie voert actie voor beter salaris

"We zullen niet beboeten voor een stukje te hard rijden, een straatje inrijden waar je eigenlijk niet in zou mogen of dubbel parkeren", legt Hans Manse, vice-voorzitter van de ANPV in Rotterdam, uit. "Je krijgt in dat geval een briefje van ons waarop wij kenbaar maken dat we actie voeren."

Toch vervallen niet alle boetes. "De volksgezondheid staat op een. De avondklok en alle coronaboetes blijven we daarom gewoon keurig netjes handhaven", zegt Manse. "Evenals de flitsers."

'Iedere keer gezeik'

Het is niet de eerste keer dat de politie waarschuwingsbriefjes in plaats van boetes uitdeelt. Volgens Manse zijn de cao-onderhandelingen 'iedere keer weer gezeik'. "Iedere keer moet je als agenten weer soebatten. Dat geeft ook een negatieve zweem eromheen. We zijn er niet blij mee. We gaan liever zitten met het kabinet om te zeggen wat we willen."

"We hopen dat het kabinet de 1,2% alsnog toewijst. Dan is het klaar", zegt Manse. Volgens de vice-voorzitter zorgt de actie voor druk, aanwezigheid en reuring in de politiek en is de vraag redelijk.

"We vragen 2,5% loonsverhoging. Dat is niet echt veel en dekt net de inflatie. Het is bitter weinig, maar we hebben rekening gehouden met deze crisistijd dat we niet de hoofdprijs kunnen vragen. Politieagenten verdienen natuurlijk veel meer."

Burgers die in nood verkeren zullen geen hinder ondervinden van de protestactie.