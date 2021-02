Coach, een eigen schoenenlijn en botenverhuurder: Wesley is een van de meest vernieuwende ondernemers van Nederland

Als kind wilde Wesley Dos Santos profvoetballer worden. In plaats daarvan staat hij nu in de top 50 van meest vernieuwende ondernemers en professionals van Nederland. En vooruit, daar is-ie ook best blij mee.

"Ik denk dat het op de basisschool begonnen is", zegt de 29-jarige ondernemer uit Rotterdam-Delfshaven. Op basisschool De Vlinder zat-ie. "Het motto is daar: Je komt binnen als een rups en gaat weg als een vlinder. Ik denk dat het hier wel is begonnen. Ik leerde er omgaan met verschillende mensen van verschillende culturen. Ik leerde er samenwerken. Dat is sowieso de basis van alles", zegt hij.



Van alle markten thuis

Hoe Dos Santos in die top 50 is terechtgekomen? Hij is (vanzelfsprekend) ondernemer, maar wel in de breedste zin van het woord. Hij heeft een schoenenlijn, coacht andere ondernemers én is de eigenaar van iKapitein. "Ik verhuur circulaire boten in Delfshaven", legt hij uit. Dat is niet alleen waterfietsen, maar supermilieuvriendelijk waterfietsen. "Vorig jaar hebben wij 's werelds eerste plezierboot met ingebouwde vuilvanger gelanceerd."



Kiezen kan-ie niet, want Dos Santos is van alle markten thuis. Naast de botenverhuur coacht hij bijvoorbeeld ook Linda, die hulp nodig heeft met haar social media strategie. Want ook dáár weet Dos Santos alles vanaf. "Ik kan hem nog heel veel van hem leren", zegt Linda, doelend op zijn ervaring op het gebied van social media.

Maar wáárom is Dos Santos zo'n duizendpoot? Hij wil anderen gewoon heel graag helpen en succesvol laten worden. "Ik krijg gewoon energie als ik het proces van iemand als Linda kan versnellen. Of als ik iemand tot een nieuw inzicht kan brengen, dat is wat ik graag doe", besluit hij. Die waterfiets, die heeft-ie bijvoorbeeld uit Amerika geïmporteerd om toegang te geven tot de Europese markt; zo helpt-ie een Amerikaans bedrijf ook weer verder.

Dubbeltjes en kwartjes

In gedachten verzonken staat Dos Santos op het schoolplein van De Vlinder, als juf Wilma opeens de school uit komt lopen. Een glimlach breekt door op zijn gezicht. "Ze was mijn juf in groep 1", zegt hij verwonderd, als Wilma hem meteen herkent.

Dat haar leerling in de top 50 van vernieuwende ondernemers zou belanden, had de juf niet zien aankomen. "Zo zie je dat studenten altijd op kunnen klimmen en kunnen worden wat ze willen. Dat vind ik leuk om te zien. Soms zegt men: Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Maar dat is dus gewoon niet waar. Dat hebben we nu kunnen zien."