Joop Hiele in FC Rijnmond over loonoffer bij Feyenoord: 'Als speler neem je zoiets echt niet mee het veld in'

Joop Hiele speelde 318 wedstrijden voor Feyenoord, ook in behoorlijk roerige tijden in de jaren '80. Momenteel gaat het financieel slecht bij Feyenoord, maar de oud-doelman is ervan overtuigd dat spelers dat niet meenemen het veld in.

De spelers van Feyenoord is medegedeeld dat er opnieuw een loonoffer van de selectie en staf wordt gevraagd, om de coronacrisis door te komen. "Normaal gesproken denk ik dat spelers zoiets niet mee het veld in nemen," zegt Hiele daarover in FC Rijnmond. Ondanks het slechte spel tegen FC Twente.

"Iedereen weet dat er corona is en dat er iets moet gebeuren. Dat weten die spelers ook wel. Als je dan transparant bent, dan zijn spelers wel bereid om mee te gaan. Voor buitenlandse spelers geldt ook dat ze vaak nog familie in hun thuisland hebben die zij financieel ondersteunen."

Sinclair Bischop vult aan: "Individueel kunnen spelers naar een rechter stappen, dat zegt de VVCS ook. Feyenoord zegt dat dit vanuit financiële noodzaak niet kan. Maar moet je dit als speler wel willen? Het gaat in veel sectoren slecht en voetballers hebben nog het privilege om te mogen spelen. Dan is het ongepast om niets in te leveren."

Hoe richt Feyenoord zich op?

Feyenoord heeft het geluk dat, cijfermatig, plek twee en de voorronde Champions League nog altijd mogelijk is. En er zijn ook voldoende goede wedstrijden gespeeld in dit seizoen. Maar toen stond Feyenoord anders dan afgelopen zondag, zegt Hiele. "Ze speelden toen zoals Dick wil spelen, compact bij elkaar en vanuit daar voetballen met de ruimte voor je. Dan gaat Feyenoord goed mee. Maar als Feyenoord anders wil, of moet, spelen, dan gaat dat niet. En hoe nu verder? We moeten niet overdrijven. Het terugkijken en analyseren van Twente-uit is geen wondermiddel. Feyenoord moet nu toch door, woensdag wacht FC Groningen alweer."

Met Hiele spraken we ook over de keeper van Feyenoord Justin Bijlow, die woensdag mogelijk weer terugkeert van een blessure. En natuurlijk over Sparta, dat met 4-2 verloor bij Ajax en zondag een belangrijk thuisduel met Willem II afwerkt. Bekijk hieronder de hele uitzending terug.