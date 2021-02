Joop Hiele in FC Rijnmond over pijnlijke week Feyenoord

Voormalig Feyenoord-doelman Joop Hiele is maandag te gast in de voetbaltalkshow. Hiele zit samen met Sinclair Bischop, Geert den Ouden en presentator Bart Nolles aan tafel om over Feyenoord, Excelsior en Sparta te praten.

Het was geen geweldig weekend voor de regioclubs in het betaalde voetbal. Alleen Feyenoord wist in Enschede bij FC Twente met veel geluk gelijk te spelen. Sparta verloor met 4-2 van Ajax en in de eerste divisie gingen Excelsior en FC Dordrecht onderuit tegen respectievelijk MVV en NAC.

Uiteraard is een van de gespreksonderwerpen de onrustige week die Feyenoord achter de rug heeft. Eerst was er de dramatische uitschakeling in Heerenveen. Vrijdag was er de onvrede in de spelersgroep omdat er opnieuw een loonoffer is opgelegd en zondag werd er na een hele slechte wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld bij FC Twente. Ook zal Hiele zijn licht laten schijnen over de keeperskwestie bij Feyenoord.

Uiteraard komt ook de nederlaag van Sparta bij koploper Ajax aan bod. Bij rust was het duel in de Johan Cruyff ArenA al gespeeld, maar dankzij twee goals van Danzell Gravenberch kon Sparta met een 4-2 nederlaag toch nog enigszins tevreden terugkijken op de wedstrijd in Amsterdam.

En verder zal de vrije val van Excelsior in de eerste divisie worden besproken. De Kralingers verloren ook bij laagvlieger MVV en kunnen deelname aan de play-offs zo goed als uit hun hoofd zetten.

FC Rijnmond begint maandag rond 17:20 uur.