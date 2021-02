Rotterdamse vrouw omgekomen bij zwaar auto-ongeluk in Ghana

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam en een 35-jarige vrouw uit Amsterdam zijn vrijdag omgekomen bij een auto-ongeluk in Ghana. Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vrouwen waren volgens RTL Nieuws in een terreinwagen onderweg naar de hoofdstad Accra. Onderweg zou een tegemoetkomende truck op de rijbaan van de auto terecht zijn gekomen omdat er iets kapot was aan de vrachtwagen. De chauffeur verloor hierdoor de controle over het stuur. De auto, met daarin de Nederlandse vrouwen, reed op volle snelheid frontaal op de truck.

De chauffeur en de twee vrouwen zouden op slag dood zijn geweest. Op beelden van een Ghanees radiostation is te zien dat de auto total loss was.

Het ministerie weet niet waarom de vrouwen in Ghana waren. De families van de slachtoffers zijn ingelicht.