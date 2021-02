Metro op station Oostplein ontruimd na rook onder voertuig

Het metroverkeer op lijn A, B en C in Rotterdam is stilgelegd na rookontwikkeling onder een metro op station Oostplein. In totaal 28 mensen zijn nagekeken na het inhaleren van rook. Het station is afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de RET is een vonk onder een metrostel gezien. De oorzaak zat in kortsluiting in een stroomafnemer.

Recent waren twee identieke voorvallen. Die gebeurden op de stations Marconiplein en Dijkzigt.



De RET zet op het traject pendelbussen in als vervanging van het metroverkeer. Wanneer de dienstregeling wordt opgestart, is onbekend. De bewuste metro moet eerst worden weggesleept.

Het tramverkeer rijdt door de situatie bij het Oostplein een gewijzigde route. Het gaat om de trams 21 en 24.

