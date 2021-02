Maritiem Museum opent gloednieuwe tentoonstelling alvast virtueel: 'Steeds een volgend tipje van de sluier'

In het Rotterdamse Maritiem Museum is de afgelopen weken de tentoonstelling 'Maritieme Meesterwerken' opgebouwd. Zes eeuwen aan maritieme kunst, samengesteld met collecties van Boijmans Van Beuningen en het Maritiem zelf. Maar voorlopig wel alleen online. "De tentoonstelling staat tot september volgend jaar, het moet toch lukken dat er voor die tijd mensen kunnen komen."

'Maritieme Meesterwerken' is de laatste tentoonstelling in de reeks van Boijmans bij de Buren. Alle schilderijen en andere kunstwerken staan in het teken van de scheepvaart of de mensen die daar in werkten. Zo is een van de pronkstukken een echte winterplaat uit 1610, van Hendrick Avercamp. Inclusief ijs, schaatsers en vastgevroren schepen. Maar ook een schilderij van Théodore Gudin, uit begin negentiende eeuw, met een stoomjacht van Koning Willem II steelt de show.

"Het zijn vooral schilderijen, de wanden hangen vol", vertelt conservator Irene Jacobs van het Maritiem Museum. "Het zijn prachtige meesterwerken uit de collecties van Boijmans van Beuningen en van ons. Daarnaast hebben we een aantal prachtige scheepsmodellen uit onze eigen collectie."

Bezoekers

Bij een tentoonstelling horen vanzelfsprekend bezoekers. Wanneer het Maritiem zijn deuren mag openen, is afhankelijk van de coronamaatregelen en dus voorlopig nog onzeker. "We hopen natuurlijk met z'n allen zo snel mogelijk open te gaan, want we zijn er klaar voor", vertelt Jacobs.

"We proberen de contacten met het publiek te houden. Onze collectie is er voor iedereen, ook als we dicht zijn. We hebben voor deze collectie vast een preview op onze website gezet . Daar kun je nu al naar de prachtige meesterwerken kijken. En zolang het museum dicht moet blijven, zetten we ook filmpjes online. Daarin vertellen we over verschillende schilderijen om alvast een tipje van de sluier op te lichten. De tentoonstelling staat tot september volgend jaar, het moet toch lukken dat er voor die tijd mensen kunnen komen", zegt Jacobs met een lach.

De tentoonstelling kent nog drie lege plekken, waar werken van Claude Monet, Paul Signac en Jeroen Bosch (De Ark van Noach) moeten komen te hangen. Maar die komen pas als het publiek fysiek bij de schilderijen kan komen, vanwege de extra beveiliging die voor die werken nodig is.