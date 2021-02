Podcast Rijnmond: 'De negatieve vibe bij Feyenoord beïnvloedt de prestatie van de spelers'

In een nieuwe Podcast Rijnmond blikken we uitgebreid terug op het voetbalweekend waarin al onze regioploegen punten morsten. Met name over Feyenoord vallen er harde woorden.

Want - los van de uitslag - was vooral het spel en de instelling bij Feyenoord erg slecht tegen FC Twente. Terwijl er nog zoveel op het spel staat. "Wij vinden een tweede plaats mooi, maar bij de spelers lijkt de geest uit de fles," blikt Sinclair Bischop terug. "Alsof er al een dikke streep door het seizoen staat. Maar dat zou heel duur zijn."

Het resultaat komt na een week waarin het onrustig was in De Kuip. Zeker na de mededeling van de directie dat de spelers een tweede loonoffer moeten maken. "Onbewust is het zeker van invloed," vervolgt Bischop. "Er zit een negatieve vibe nu. Eerst na de bekeruitschakeling, dan die mededeling. Dan lopen mensen net een paar meter minder en ga je niet voor elkaar door het vuur."

Dennis van Eersel ziet ook de link tussen het loonoffer en de prestaties op het veld. "Ik geloof er niet in dat mensen expres uit onvrede een slechte pass over een paar meter geven, ik zie niet voor mij hoe dat werkt. Waar ik wel heel sterk in geloof is dat als je al met een gevoel van onvrede rondloopt en vervolgens gaat er van alles mis, dat dit het gevoel nog meer versterkt. En in plaats van elkaar aanspreken op slecht spel of afspraken niet nakomen, keren spelers in zichzelf. En dan krijg je geen teamprestatie."

Ruud van Os schuift ook in de podcast en spreekt over Sparta, na de 4-2 nederlaag bij Ajax. "De komende wedstrijden kan Willem II opeens nog heel erg dichtbij komen. Die onderlinge wedstrijd gaat toch nog erg belangrijk worden voor Sparta."

