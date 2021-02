Wilfried de Jong zat opgesloten in metro die in brand vloog: 'Hoorde vier enorm harde klappen, iedereen schrok zich kapot'

Rotterdammer Wilfried de Jong zat maandagmiddag in de metro op weg naar Kralingen toen hij vlak voor station Oostplein ineens vier 'enorm harde' klappen onder en naast het treinstel hoorde. "Door de ruiten zagen we een soort flits. Het leek wel alsof er vuurwerk was. Iedereen schrok zich kapot", vertelt hij geschrokken op Radio Rijnmond.

De metro bleef volgens De Jong langzaam doorrijden en bereikte vervolgens het perron. Eenmaal aangekomen, kregen de passagiers de deuren niet open. "We drukten allemaal op knoppen, maar dat lukte niet", vertelt De Jong. "Uiteindelijk zijn de deuren opengewrikt. Samen met een jongen liep ik naar buiten. Er was toen flinke rookontwikkeling rondom het treinstel."



Passagiers opgesloten in tunnel

Maar daar bleef de nachtmerrie niet bij. "We zagen dat in de tunnel nog een treinstel stond. Daar zaten nog mensen in, die ook de deuren niet open kregen. Ik ben met die jongen langs een richeltje de tunnel ingelopen tot we de eerste deur bereikten. We hebben de deur toen van buitenaf opengemaakt, samen met de mensen die binnen aan het drukken waren."

Volgens De Jong zaten er ongeveer 6 à 7 mensen in het metrostel. "Samen zijn we naar het perron gelopen. Er was best veel rook. Toen we zeker wisten dat er niemand meer in de metro zat, hebben we besloten om met zijn allen echt naar boven te stuiven door de rook heen. We hadden onze handen voor onze mondkapjes, die extra dienst deden."

Veel rookontwikkeling

"Toen we boven waren, zag je de rook echt links en rechts uit de gaten van de metro-uitgangen komen", vervolgt de Rotterdamse schrijver en televisiemaker. "Iemand had 112 al gebeld, dus er was al heel snel politie en veel materieel van de brandweer. Later kwamen er ook ziekenauto's om iedereen te controleren. Iedereen moest blijven hangen omdat we vermoedelijk wel wat rook hadden ingeademd." De rook stonk volgens De Jong naar 'een soort slijptol'. "Alsof het staal op staal was of zo. Onze kleding stinkt er nu nog naar."

Flink schrikken

"Ik heb altijd de indruk dat als je dit soort erge dingen meemaakt, je een uur later pas echt schrikt", gaat De Jong verder. "Die vier klappen horen en dan binnen opgesloten zitten in een langzaam rijdende metro, dat was echt schrikken. Als je tegenwoordig knallen onder je hoort in de metro, dan denk je aan ergere dingen dan een stroomstoring."

Het stelde De Jong gerust dat het lawaai na vier klappen ophield en de metro langzaam naar het perron reed. "Je denkt: 'Nou, de klappen zijn nu misschien geweest. Nu er uit zien te komen."

Brood met slijptolsmaak?

Hoewel De Jong flink is geschrokken, is hij nog wel in staat om te grappen. "Ik sta hier met drie versgebakken broden die ik in de stad had gekocht. Ik weet niet of ze nu nog lekker zijn of ook stinken. En ik ben maar naar huis gelopen, want de metro gaat even niet, denk ik. "