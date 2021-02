Kap duizend bomen Heinenoord begonnen; omwonenden stappen naar de rechter

De kap in Heinenoord. Video: John van den Berg

"Donderdag zaten we nog bij de bezwaarcommissie van de gemeente Hoeksche Waard. Toen is niet gezegd dat de kap maandag zou beginnen. Dat was misschien wel zo fatsoenlijk geweest", zegt Peter de Lange, de advocaat die de belangen van omwonenden dient. Zij willen niet dat de bomen verdwijnen.

De Lange wil via een kort geding afdwingen dat de kap stopt. Dat betekent dat de werkzaamheden van Renawble Energy Factory (REF), in opdracht van onder meer Eneco, moeten worden stilgelegd.