Foto's verdachten avondklokrellen op grote schermen: 'Blij dat we hier gebruik van kunnen maken'

"Er heeft zich gisteren nog wel iemand snel gemeld die we eigenlijk vandaag hadden willen tonen. Of het toeval is? Dat mag je zelf invullen", zegt Henk van der Velde van Politie Eenheid Rotterdam.



Tien jaar geleden, in september 2011, werden ook al foto's op videoschermen vertoond. Dat waren foto's van verdachten van de rellen bij het Maasgebouw van het stadion van Feyenoord. Voordat foto's worden op deze manier worden vertoond moet er heel zorgvuldig gehandeld worden.

Overwogen beslissing

"Er is in een eerste instantie gekozen voor de traditionele middelen", legt Van der Velde uit. "Zoals het eerst intern tonen aan collega's, of zij verdachten herkennen. Daarna zijn we bij het regionale tv-programma Bureau Rijnmond terecht gekomen, sociale media zijn ingezet, en daarna ook landelijke media (Opsporing Verzocht)."

"Ja, dan houden de middelen op en zijn we blij dat het Openbaar Ministerie heeft besloten dat we in dit geval weer gebruik kunnen maken van schermen. Alles binnen strakke kaders. Het is geen lichtzinnig besluit geweest en vandaar dat we daar dankbaar gebruik van maken."

Ook zijn de foto's niet op ieder moment te zien. Wie bij de stoplichten staat te wachten en kijkt naar het videoscherm moet geduld hebben voor één van de zeven foto's voorbij komt.



"Ze zijn inderdaad niet continu te zien", laat Van der Velde weten. "Het is niet zo dat je er bij gaat staan en constant die afbeeldingen ziet. Maar als je er een paar keer per dag of per week langskomt, dan is de kans echt groot dat je iemand ziet."

Van der Velde doet nog een oproep aan de verdachten. "Laat het niet zover komen dat mensen je herkennen. Meld je bij ons, dan verdwijnt de foto ook."