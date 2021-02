Fonds trekt een miljoen euro uit om sportverenigingen door coronacrisis te helpen

Directeur John Massaar schat dat er in het Waterweg-gebied zo'n 200 bestaande verenigingen actief zijn. Via een aanvraagformulier op de website van het vermogensfonds kunnen plannen worden ingediend. Massaar benadrukt dat het niet gaat om vervanging van steun door de overheid of door gemeenten. "Het is vooral bedoeld om goede plannen te maken voor als er weer wat mogelijk is na de coronaperiode", zegt Massaar. Toch staat het water bij veel verenigingen ook nu al aan de lippen. "We zien bijvoorbeeld dat heel veel verenigingen problemen hebben. Het is moeilijk om leden vast te houden, contributie te innen en om sponsoren vast te houden", aldus Massaar.

Coronaproof

"Overheidsmaatregelen zijn er wel maar die hebben vaak een beetje vertraging ten opzichte van de problemen. Probeer dat wel zo goed mogelijk te benutten. Lukt dat niet dan moeten mensen dat melden bij de verenigingsondersteuner, die is er in elke gemeente, en verder bieden wij professionele ondersteuning aan met betrekking tot financiën en het aanvragen van overheidssteun. We kunnen ook helpen bij de communicatie met de leden van een club en als laatste redmiddel is er ook nog de mogelijkheid van een renteloze lening", schetst Massaar het hulppakket. "Allemaal om de huidige tijd door te komen. Verder moeten verenigingen goede plannen maken voor de toekomst. Zorg dat als je weer dingen kunt doen, dat je coronaproof bent. Daarvoor hebben we donaties beschikbaar. Zorg ook voor goede plannen om je leden er weer bij te betrekken en bijvoorbeeld ook de buurt erbij te betrekken. Dus zorg dat je weer levensvatbaar en vitaal bent na de coronaperiode."

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft jaarlijks zo'n 4 miljoen te besteden aan maatschappelijke doelen in het Waterweg-gebied. Eerder werd een soortgelijk bedrag uitgetrokken voor een project rond kinderen en armoede en voor een hulpplan voor schoolkosten in het voortgezet onderwijs voor ouders met weinig financiële speelruimte.

Alle sport- en recreatieverenigingen

"We zien nu dat grote sportverenigingen problemen beginnen te krijgen, denk aan voetbal- en hockeyclubs, maar wij staan open voor alle sport- en recreatieverenigingen, dus ook bridgeverenigingen, scoutingverenigingen, noem maar op, die zijn van harte welkom om van deze regeling gebruik te maken", vertelt Massaar.