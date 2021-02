Saharazand levert prachtige plaatjes op van zonsop- en ondergang

Een uniek fenomeen is het niet, maar het blijft wel een prachtig gezicht. De zonsopgang en zonsondergang met een hoge concentratie saharazand in de atmosfeer. "Dat begon afgelopen weekend, maar zien we ook vandaag en morgen nog", zegt onze weerman Ed Aldus.

"Het komt zo af en toe voor, vanaf 1900 hebben wij al vijftien keer saharazand - of eigenlijk stof - in Nederland gehad", vertelt hij. "Het wordt in de lucht gebracht in het noorden van Afrika. En als er veel wind staat komt het tot op grotere hoogte, zo'n 5 a 10 kilometer. Als de stroming vanuit het zuiden komt, krijgen wij daar ook mee te maken."

Prachtige plaatjes

Het levert prachtige rode plaatjes op in de ochtend en bij zonsondergang later op de dag. "Als het niet regent heb je er veel lol van. Dan zie je een prachtige zonsopkomst, omdat de lucht extra gebroken wordt door die stof."



Als het regent is het een stuk minder plezierig. "Dan ben je verder van huis", lacht Ed Aldus. "Dan kan je met je auto door de wasstraat." Regen wordt er vandaag en ook morgen echter niet verwacht.



Na dinsdag wordt de stroming vanaf de Sahara zwakker. "Dan is het weer voorbij", aldus onze weerman.

Heb je mooie 'saharaplaatjes', stuur ze dan door naar internet@rijnmond.nl.