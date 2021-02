De Nooijer na dit seizoen weg bij Sparta

Na zijn vertrek bij FC Dordrecht was Gérard de Nooijer in China werkzaam als jeugdtrainer. Vanwege de coronacrisis keerde hij terug naar Nederland, waarna Sparta hem in juni 2020 vastlegde als nieuwe assistent van hoofdtrainer Henk Fraser.

Waar De Nooijer volgend seizoen werkzaam is, is nog niet duidelijk.