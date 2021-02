Groenexpert Huib Sneep geeft tips om verstening van woonomgeving tegen te gaan

Eerst legt Sneep uit waarom riolen het regenwater niet meer op kunnen vangen. "Onze riolen hebben een maximum capaciteit. Die zijn ingesteld op een bui van 25 millimeter per uur, daar zijn ze op gedimensioneerd ooit, maar inmiddels hebben wij buien van 50, 60 en zelfs 100 millimeter per uur."

En dat betekent dat riolen vol lopen. Met alle gevolgen van dien. "Als je in een laag deel van de stad woont, stroomt het water via de wc je huis in. Je kunt vervelende incidenten meemaken", vertelt Sneep.

"De buien zijn in de laatste tien a twintig jaar in heftige mate aan het toenemen. Dat is veranderd. En riolen drie keer zo groot maken kost miljarden. Dus moet je het water laten waar het is, waar het valt, en zorgen dat het weg kan zakken in de grond."

Goede tips

Sneep heeft tips voor particulieren om verstening van de woonomgeving tegen te gaan. "Zorg dat je tuin niet vol ligt met tegels. Als je een betegelde tuin wilt, houdt dan in ieder geval stroken vrij waar het water weg kan zakken naast de tegels."

"En aan de voorkant van het huis, aan de straatzijde, is een geveltuin een prima manier om water te bergen. Daar krijg je per meter gevel ook een behoorlijk bedrag voor uitgekeerd als subsidie. Iets van 15 a 20 euro per strekkende meter van zo'n geveltuin", legt Sneep uit.

Dat is nog niet voldoende om het regenwater op te vangen. "Niet voor honderd procent, maar je vangt die top wel op."

Een andere optie is om de boomspiegels in de omgeving van huizen groter te maken. "Laat de tegels en banden weghalen in overleg met de gemeente, en maak daar plantvakken van."