In het Zuiderpark is in de krokusvakantie elke dag iets te doen

In het Zuiderpark is er in de krokusvakantie elke dag iets te doen

Het is de eerste dag van de krokusvakantie en het is druk in het Zuiderpark. Thuis Op Straat (TOS) organiseert in samenwerking met welzijnsorganisatie Dock elke dag van de krokusvakantie (sport)evenementen voor kinderen in het sportplaza van het Zuiderpark.