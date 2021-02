Regio Rijnmond kampt samen met Amsterdam met de meeste stage- en leerbaantekorten

Mbo-studenten in onze regio en in Amsterdam hebben de meeste moeite met het vinden van een stageplaats. De tekorten zijn in verhouding bij studenten van niveau 1 en 2 tweemaal zo hoog als bij mbo-studenten van niveau 3 en 4. Dat blijkt uit cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Uit de nieuwste cijfers van SBB blijkt dat momenteel 20.493 mbo-studenten (van in totaal 507.000) op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. In onze regio gaat het om een tekort van 2.870 plaatsen. Met de campagne Stage010 werd het bedrijfsleven al eerder opgeroepen erkend leerbedrijf te worden of extra stageplekken aan te bieden.

"De genomen acties, groot én klein, werpen hun vruchten af", licht directievoorzitter van de SBB Hannie Vlug toe. "De stijging van de tekorten hebben we daarmee kunnen afvlakken. Maar ondanks dat er de afgelopen maanden in totaal 265.000 mbo-studenten zijn gestart met hun stage of leerbaan, zijn er nog altijd ruim 20.000 studenten die niet in de praktijk aan de slag kunnen."



Vooral in de zorg en in de horeca, sectoren die momenteel om verschillende redenen onder druk staan vanwege de coronacrisis, zijn de tekorten in afgelopen maanden toegenomen. Met 3.650 tekorten is het in de zorg het moeilijkst om een plek te vinden. Door de hoge werkdruk is er weinig ruimte om studenten te begeleiden.

Het kabinet presenteerde vorige week het Nationaal Programma Onderwijs waarin onder andere de subsidieregeling Praktijkleren wordt opgehoogd en extra geld wordt vrijgemaakt voor het verlengen van het stageoffensief.