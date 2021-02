Twee overvallen in de regio: snackbar in Capelle aan den IJssel en tankstation in Dordrecht

In onze regio zijn maandagavond twee overvallen gepleegd. Rond 20:20 uur is een snackbar van Verhage overvallen op de Puccinipassage in Capelle aan den IJssel. Tegen 21:00 uur werd nog een overval gepleegd op een tankstation op de Thorbeckeweg in Dordrecht.

Bij de overval op de Verhage werd gedreigd met een steekwapen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is volgens de politie een licht getinte man met een breed postuur. Ook droeg hij een muts, een rood/zwarte broek en donkere schoenen. Hij had een plastic tas bij zich. Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet bekend wat er precies is buit gemaakt.

De dader van de overval op het tankstation in Dordrecht is binnengekomen door een ruit in te slaan. Vervolgens dreigde hij met een steekwapen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Op basis van het signalement heeft de politie een verdachte aangehouden aan de Troelstraweg. Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet bekend wat de buit is.

Woning beschoten in Ommoord

In Rotterdam-Ommoord is maandagavond een woning beschoten aan het Trilgras. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Op straat zijn hulzen gevonden. De politie is nog op zoek naar een dader.