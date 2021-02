Voetbalvereniging Steeds Hooger blijft bij wens eigen complex

Voetbalvereniging Steeds Hooger uit Rotterdam-West denkt dat het nog steeds mogelijk is om op de locatie aan de Kanaalweg te blijven én uit te breiden. De gemeente wordt opgeroepen nog eens goed naar de mogelijkheden te kijken. Als verhuizen onvermijdelijk blijkt, wil de club een eigen complex behouden in de buurt van de huidige locatie. De club is bang dat veel jonge voetballertjes stoppen als de afstand te groot is.