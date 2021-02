We zijn klaar met onze coronakapsels: klanten staan te springen om een plekje nu de kappers weer open lijken te mogen

Het is één van de ergernissen tijdens de coronacrisis; onze kapsels waar geen model meer in zit. Nu het erop lijkt dat vanaf volgende week de kappers weer open mogen, staan de klanten te springen om een afspraak te maken. Bij de kappers is het ineens spitsuur en wordt de agenda volgepland.

Één van de kapsalons waar de telefoon non-stop overgaat is Kappers in Poortugaal. "Het is bizar", zegt kapster Daphne Roodhorst. "De telefoon staat roodgloeiend. Iedereen wil als eerste naar de kapper en wij kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan."



Op straat in Poortugaal kan men ook niet wachten tot de kappers weer aan de slag mogen. "Het is verschrikkelijk", zegt een winkelende man hard lachend. "Ik heb normaal heel kort haar, maar het is alweer tien weken geleden. Ik lach erom, maar vind het niet lekker hoor."

'Met gel lukt het wel'

"Je wilt je mooi voelen en ik heb man thuis", zegt een mevrouw met een knipoog. "Je moet er wel altijd goed uitzien." Een andere mevrouw geeft aan zelf haar haar geverfd te hebben. "Maar het is wel zo fijn als het weer professioneel geverfd en geknipt wordt."

De man met het korte haar heeft wel een oplossing gevonden die zelfs als slogan gebruikt kan worden: "Met gel lukt het wel", zegt hij schaterlachend. "En dat gebruik ik normaal helemaal niet."

Don't try this at home

Nu het haar voor de ogen valt, zien mensen zich genoodzaakt om zelf maar de schaar of tondeuse te pakken. Niet altijd met succes, want zelf je haar in model brengen is nog niet zo eenvoudig.

"Ik zou het echt afraden", zegt Roodhorst. "Het is echt heel lastig om zelf te doen. Het enige wat ik zou doen is het met gel of wax in model proberen te brengen, maar ga er niet zelf in knippen. Het is niet te doen." Het advies luidt daarom ook: nog even geduld.