Econoom Erasmus Universiteit trekt zich terug uit campagne Herstel NL

Maandag kwamen die plannen onder vuur te liggen, omdat de plannen 'onhaalbaar' waren. Zo wilden ze kwetsbaren in veilige zones laten leven. Dan zouden de horeca, winkels en musea weer open kunnen.

Jacobs van de Erasmus Universiteit liet gisteren weten dat hij niet meer bij de actie betrokken is. Later volgde ook nog Coen Teulings, oud-directeur van het CPB, en Barbara Baarsma, directeur van de Rabobank in Amsterdam. Waarom ze uit het plan stappen, is niet bekend.