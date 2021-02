Schiedamse muzikant maakt muzikale surprise op bestelling

"Door het coronavirus viel het aantal opdrachten drastisch terug en daarmee ook mijn inkomen", vertelt de 49-jarige zanger gitarist in zijn Schiedamse woning. De zanger wilde wel betrokken blijven bij zijn publiek: "Toen is eigenlijk het idee voor 'Send A Song' ontstaan. Vorige week ben ik echt van start gegaan met dat project", zegt Istvan Ouborg. "Ik speelde al zes jaar fulltime. Drie keer per week op bruiloften en partijen, concerten; eigenlijk alles waar je voor gevraagd wordt en dat valt dan weg. Dat is best een gat. Je speelt live voor mensen; je wilt ze raken met je muziek; je hebt contact met ze. Dat is allemaal compleet verdwenen met het virus."



Gefilmde verrassing

Om toch in verbinding te blijven met zijn publiek maakt Istvan nu sinds een week liedjes met een persoonlijke videoclip op bestelling. Hij liet verschillende decordoeken maken en bombardeerde een deel van de woonkamer tot studio. Hier spreekt hij op verzoek persoonlijke boodschappen in voor de geadresseerde, en speelt en zingt hij een song die gekozen kan worden op de website van zijn muzikale project ' Send A Song '. De gefilmde verrassing wordt na drie werkdagen digitaal bezorgd bij degene voor wie de clip is bedoeld.



"Je kunt dus een persoonlijke videoboodschap in combinatie met muziek bestellen en cadeau doen aan iemand. Omdat ik vorige week pas ben begonnen, staan er op de website nog veel liefdesliedjes vanwege Valentijnsdag. Maar er komen meer opties om een keuze uit te maken. Nu staan er een stuk of twintig. Op de site maak je gewoon een bestelformulier aan met informatie en dan ga ik ermee aan de slag", vertelt de blond gelokte muzikant, terwijl hij 'Rollercoaster' van Danny Vera vertolkt op de gitaar - een verzoekje van verslaggever Ronald, die het kippenvel op z'n armen voelt. "Kijk, daar maken we muziek voor", lacht Istvan, een oorspronkelijk Hongaarse naam die in Nederland redelijk zeldzaam is.



'Wij zijn erbij!'

De nieuwe bezigheid van Istvan is niet gratis. Voor nog geen dertig euro krijg je een unieke videoclip mèt persoonlijke boodschap, en live gespeelde en gezongen song naar keuze. Ook voor het trouwe Rijnmond-publiek zette Istvan Ouborg zijn beste muzikale been voor. "Wij zijn erbij!", besluit hij de opname met de bekende Rijnmond-slogan. "Publiek erbij, dat is het mooiste voor een muzikant maar dat zal nog wel even duren vrees ik."