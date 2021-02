Van Gastel definitief aan de slag als hoofdtrainer in China

Jean-Paul van Gastel is definitief de nieuwe hoofdtrainer van Guangzhou City. De voormalig speler en assistent-trainer van Feyenoord was vorig seizoen bij de Chinese club al de rechterhand van Giovanni van Bronckhorst, die in januari zijn contract liet ontbinden.

Guangzhou wilde eigenlijk Goran Tomic als trainer, maar de Kroaat kreeg geen visum om in China te werken. Het wordt voor Van Gastel zijn eerste klus als hoofdtrainer. In maart begint de competitie in China.

Van Gastel kwam in 1995 als speler naar Feyenoord van Willem II en was de aanvoerder toen Feyenoord in 1999 onder Leo Beenhakker landskampioen werd. Na zijn voetballoopbaan keerde hij terug als jeugdtrainer en later werd hij assistent van onder andere Ronald Koeman, Fred Rutten, Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam. Toen Stam in oktober 2019 opstapte bij Feyenoord kreeg Van Gastel te horen dat Feyenoord niet meer met hem verder wilde.