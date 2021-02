Zesdaagse TV: Jumbo-Visma schrijft Dumoulin nog niet af voor komende Tour de France

Hoewel Tom Dumoulin onlangs aankondigde tijdelijk met wielrennen te stoppen, hoopt zijn werkgever Team Jumbo-Visma dat hij alsnog start in de Tour de France van komende zomer. Directeur Richard Plugge zegt in Zesdaagse TV op Rijnmond dat de deur voor de voormalig Giro-winnaar open staat.

"Als Tom (Dumoulin) morgen belt, dan hebben we natuurlijk een paar weken nodig om hem goed te krijgen. Die deur hebben we open gehouden en zo hebben we het ook afgesproken", zegt Plugge. Hij zit in Zesdaagse TV aan tafel bij presentator Bart Nolles samen met Peter Schep, de wedstrijdleider van de Wooning Zesdaagse en oud-prof Michael Boogerd.

Dopingzondaar Onana

Boogerd en zijn tafelgenoten verbazen zich over hoe in Nederland wordt gereageerd op de dopingstraf voor Ajax-keeper André Onana. "In het wielrennen was het kot te klein geweest", zegt de Hagenaar, die zelf ooit dopinggebruik toegaf en daarvoor flink werd gestraft.

Het contrast tussen het voetbal en wielrennen is groot met de sympathie die er is voor Onana, wiens ploeggenoten met zijn keepersshirt aan het veld op kwamen voorafgaand aan een wedstrijd. De doelman van Ajax is voor een jaar geschorst na het gebruik van een dopingmaskerend middel. Onana zegt het per ongeluk genomen te hebben. Daarom vecht zijn Amsterdamse werkgever de straf aan.

Dylan Groenewegen

Naast Tom Dumoulin en André Onana is ook Dylan Groenewegen een gespreksonderwerp in Zesdaagse TV. De schorsing van de Jumbo-Visma sprinter loopt af in mei, nadat hij vorig jaar juli verantwoordelijk was voor de horrorcrash van Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen. Groenewegen is volgens de heren aan tafel dader en slachtoffer tegelijk. "Wat met Jakobsen is gebeurd, heeft Groenewegen natuurlijk nooit gewild. Daarom hoop ik dat hij de crash van zich af kan schudden", zegt zijn baas Richard Plugge.

Elis Ligtlee als moeder

In Zesdaagse TV gaat wedstrijdleider Michael Zijlaard op bezoek bij Olympisch kampioene Elis Ligtlee. De gouden medaillewinnares op de Keirin in Rio de Janeiro (2016) is inmiddels gestopt als baanwielrenster en werd onlangs moeder. Na haar zwangerschapsverlof gaat ze aan de slag in de zorgsector. De uitzending wordt afgesloten met een mooie column van John den Braber over Tom Dumoulin.

