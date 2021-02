MKB Rotterdam: 'De burgerlijke ongehoorzaamheid staat op het punt van beginnen bij ondernemers'

Het tijd om nu aan de ondernemers te denken, zegt Van Klaveren. "Het is niet zo dat we alles willen, maar gooi de terrassen open, maak gedoseerd winkelen mogelijk. De supermarkten zijn ook open en daar zitten de besmettingen niet, want daar gaat iedereen netjes met de maatregelen om. Ondernemers zijn niet dom en weten heus wel hoe ze met de regels om moeten gaan. Heb daar vertrouwen in. En ook de burger is niet achterlijk, die weet best wat kan en gaat niet feestend de straat op."

Volgens Van Klaveren zijn de kleine versoepelingen die zijn uitgelekt uit het Catshuisoverleg nog lang niet voldoende. "Het kabinet wordt geadviseerd door het OMT en daar zitten mensen met een medische achtergrond en die kijken naar de volksgezondheid dat we onze zwakkeren en ouderen moeten beschermen", zegt Van Klaveren. "Volgens mij zijn wij daar heel ver mee."

Volgens Van Klaveren is de achterban van de detailhandel en Koninklijk Horeca Nederland is de wanhoop nabij. "Het water staat ze aan de lippen. De burgerlijke ongehoorzaamheid staat op het punt van beginnen."

Het kabinet probeert een deel van de ondernemers tegemoet komen door click&collect mogelijk te maken waarbij klanten online bestellen en die bij de winkel ophalen, maar dat is voor de kleine ondernemers vaak geen optie. "Wij vertegenwoordigen een groot gedeelte van klein MKB. De digitalisering loopt daar achter. De gemiddelde ondernemer verdient 30 duizend euro en dat is geen vetpot. Investeren in ICT kost geld terwijl ze een jaar lang niet hebben verdiend."

Van Klaveren: "Samen met de gemeenten proberen wij ze te helpen, maar dat kost ook tijd. Dus veel winkels moeten maar hopen dat de klanten hen bellen of een berichtje sturen om een bestelling door te geven, want online is geen optie."